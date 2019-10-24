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#Салават Юлаев #КХЛ #Хоккей #Витязь #Никита Сошников

Уникальность матчей «Салавата» и «Витязя»: у победителей забрасывает один игрок, счет всегда одинаковый

24 октября 2019, 20:25

В КХЛ бывают истории, когда сложно найти отличия по двум разным играм. Смотрите:

  • 15 октября 2019 года. «Витязь» – «Салават Юлаев» – 1:2. У «Салавата» дважды забил Никита Сошников.
  • 24 октября 2019 года. «Салават Юлаев» – «Витязь» – 2:1 (ОТ). У «Салавата» дважды забил Никита Сошников.

В октябре «Салават Юлаев» провел 10 матчей. Половина из них завершилась со счетом 2:1 (пусть он и не всегда был победным).

Следующая игра «Салавата Юлаева» и «Витязя» будет уже в 2020 году. Можно делать ставки на голы Никиты Сошникова, три шайбы в матче и победу «Салавата». У Сошникова 15 очков (11+4) за 20 матчей – он удерживает форму не только в играх с «Витязем».

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