Уникальность матчей «Салавата» и «Витязя»: у победителей забрасывает один игрок, счет всегда одинаковый

В октябре «Салават Юлаев» провел 10 матчей. Половина из них завершилась со счетом 2:1 (пусть он и не всегда был победным).

Следующая игра «Салавата Юлаева» и «Витязя» будет уже в 2020 году. Можно делать ставки на голы Никиты Сошникова, три шайбы в матче и победу «Салавата». У Сошникова 15 очков (11+4) за 20 матчей – он удерживает форму не только в играх с «Витязем».