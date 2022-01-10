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Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
5 часов назад
Матч «Авангарда» и «Салавата Юлаева» должен был пройти 12 января. Он не состоится в срок, а новые дата и время будут определены позже.
Причина – вспышка коронавируса в «Салавате Юлаеве». Положительные тесты выявлены у 20 хоккеистов, пяти тренеров и еще одного работника клуба.
КХЛ также уточнила: отменяться будут те матчи клубов, где есть угроза массового заражения. Продолжат играть те клубы, где эпидемиологическая ситуация выглядит стабильно.
Совещание с клубами КХЛ о дальнейшем проведении турнира намечено на 11 января.
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