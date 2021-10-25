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#КХЛ #Локомотив (х) #Авангард #ЦСКА (х) #Салават Юлаев

Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол

час назад

Это неофициальные данные и без учета бонусов. В КХЛ действует потолок зарплат (900 миллионов рублей) и пол (315). Суммарно команды тратят на зарплаты 14,390 миллиарда рублей. Полный финансовый отчет можно посмотреть здесь.

В 2013 году КХЛ публиковала зарплатные ведомости, когда был гибкий потолок. Тогда четыре команды тратили больше одного миллиарда каждая – «Ак Барс», «Металлург», СКА и «Салават Юлаев».

Теперь четыре клуба достигли потолка зарплат – ЦСКА, «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Авангард». Ближайшая команда к ним – СКА (880):

  • В «Локомотиве» пять игроков зарабатывают 70+ млн в год.
  • «Салават Юлаев» тратит треть бюджета на четверых хоккеистов.

Две команды не уложились в пол зарплат – рижское «Динамо» (285) и «Адмирал» (280). Еще три клуба прошли по нижней границе – «Северсталь», «Сочи» и «Нефтехимик».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sport24
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