Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол

Это неофициальные данные и без учета бонусов. В КХЛ действует потолок зарплат (900 миллионов рублей) и пол (315). Суммарно команды тратят на зарплаты 14,390 миллиарда рублей. Полный финансовый отчет можно посмотреть здесь.

В 2013 году КХЛ публиковала зарплатные ведомости, когда был гибкий потолок. Тогда четыре команды тратили больше одного миллиарда каждая – «Ак Барс», «Металлург», СКА и «Салават Юлаев».

Теперь четыре клуба достигли потолка зарплат – ЦСКА, «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Авангард». Ближайшая команда к ним – СКА (880):

В «Локомотиве» пять игроков зарабатывают 70+ млн в год.

«Салават Юлаев» тратит треть бюджета на четверых хоккеистов.

Две команды не уложились в пол зарплат – рижское «Динамо» (285) и «Адмирал» (280). Еще три клуба прошли по нижней границе – «Северсталь», «Сочи» и «Нефтехимик».