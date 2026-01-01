Бостон (х)

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Хоккей
«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
Хоккей
На матч «Бостона» и «Айлендерс» пришли 17400 фанатов. Это рекорд посещаемости сезона НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет
#Туукка Раск
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Хоккей
В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок
#Егор Шарангович
Хоккей
НХЛ выбрала матчи на открытом воздухе – их будет два, состоятся в феврале
#НХЛ
Хоккей
Плей-офф НХЛ возобновится 29 августа
#НХЛ
Хоккей
Пастрняк – первый в списке бомбардиров сезона НХЛ. Он обогнал Овечкина, который снова не забил
#Давид Пастрняк
Хоккей
Тарасенко и Барбашев выиграли с «Сент-Луисом» первый для него Кубок Стэнли. В январе клуб был официально худшим в лиге
#НХЛ