Тарасенко и Барбашев выиграли с «Сент-Луисом» первый для него Кубок Стэнли. В январе клуб был официально худшим в лиге

В седьмом матче финальной серии «Сент-Луис» обыграл «Бостон» 4:1 и стал сильнейшей командой НХЛ. Предыдущие матчи – 2:4, 3:2, 2:7, 4:2, 2:1, 1:5. В решающей игре на 16-й и 19-й минутах за «Сент-Луис» забили О’Райлли и Пьетранжело, развить успех удалось на 51-й и 55-й минутах Шенну и Сэнфорду, у «Бостона» точным был лишь бросок Гжельчика на 57-й минуте.

• «Сент-Луис» был основан в 1967 году и не мог выиграть трофей 52 года – это самое долгое ожидание в истории команд НХЛ.

• На счету «Бостона» было шесть побед, при этом он сыграл в 20 финалах, а «Сент-Луис» только в четырех.

• «Сент-Луис» выиграл нынешний сезон во многом благодаря гостевым матчам плей-офф. 10 из 13 выездных игр закончились победами клуба – это повторение рекорда лиги.

• При этом в начале календарного года «Сент-Луис» вообще был абсолютно худшей командой НХЛ , набрав меньше всех очков, но в итоге взял титул, и такое произошло впервые в истории не только этого турнира, но и всех клубов североамериканских спортивных лиг.

• Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 32 броска из 33 в решающей игре, он же стал рекордсменом турнира для голкиперов-новичков , выиграв 16 матчей в плей-офф.

• Обладателями Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» стали россияне Иван Барбашев и Владимир Тарасенко , первый отыграл 17 минут в финале, второй – 14 и отметился голевой передачей.

«Особенный момент, который никогда не забудется. Очень рад, что все мои родные здесь. У нас лучшие фанаты в мире. Я до сих пор не могу поверить», – сказал после матча Барбашев. «Кубок Стэнли, родился сын – это лучшее время в моей жизни. Мы верили в себя, и в итоге все получилось. С Кубком поеду в Новосибирск», – сообщил Тарасенко.