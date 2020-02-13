Давид Пастрняк
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Александр Овечкин
Бостон (х)
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#Давид Пастрняк #НХЛ #Александр Овечкин #Хоккей #Бостон (х)

Пастрняк – первый в списке бомбардиров сезона НХЛ. Он обогнал Овечкина, который снова не забил

13 февраля, 11:07

НХЛ

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал хет-трик в игре с «Монреалем» (4:1).

Он возглавил гонку бомбардиров с 41 голом, по 40 у Овечкина из «Вашингтона» и Мэттьюса из «Торонто». Пастрняк и Овечкин сделали по четыре хет-трика, больше пока не удалось сделать никому.

За «Бостон» больше хет-триков в одном сезоне делал только Фил Эспозито (7).

«Вашингтон» проиграл два матча подряд, в них ни разу не забил Овечкин, он завершил последнюю игру с показателем полезности «минус четыре». На вопрос о спаде россиянин ответил: «Это хорошо. Всегда будут спады, подъемы, все знают, что однажды по ходу сезона это произойдет. Хорошо, что это случилось сейчас, а не в плей-офф или перед плей-офф».

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Зато вот какая радость у Овечкина
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
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