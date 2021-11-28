Артемий Панарин
НХЛ
Бостон (х)
Нью-Йорк Рейнджерс
Поделиться:
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
0
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон» в матче НХЛ со счетом 5:2. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 1+1.
В третьем периоде Панарин кинул перчатку в нападающего «Бостона» Брэда Маршанда, когда находился на скамейке запасных. Панарин получил от НХЛ штраф в размере 5 тысяч долларов и назвал это нечестным.
- Он объяснил: «Важно понимать, что это не я начал. Я тоже не говорил хорошего о нем, но думаю, что когда вы затрагиваете страну, то это другое. Наверное, все россияне хотят защитить свою страну».
- Версия Маршанда: «Мы просто спрашивали друг друга, кто что ел на ужин во время Дня благодарения. Ему не понравилась моя еда».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые