«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Бостон» в матче НХЛ со счетом 5:2. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 1+1.

В третьем периоде Панарин кинул перчатку в нападающего «Бостона» Брэда Маршанда, когда находился на скамейке запасных. Панарин получил от НХЛ штраф в размере 5 тысяч долларов и назвал это нечестным.