Бостон (х)

Лента
Материалы
Новости
Звезды НХЛ сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Решали, кто последним уйдет в раздевалку
1
#НХЛ
1
Первый темнокожий игрок НХЛ ничего не видел одним глазом. Он скрывал это от всех больше 20 лет, а после вставил протез
#Уилли О’Ри
Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
#НХЛ
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
#Александр Овечкин
Учимся рекламе у НХЛ: после удаления игрока показали видео, как он за две минуты успевает сгонять за кофе
#НХЛ
Как же обидно за кипера «Бостона»: в один день проиграл Кубок Стэнли и титул MVP
#Туукка Раск
В НХЛ засчитали гол Панарина, хотя шайба улетела за пределы площадки
#Артемий Панарин
Этот сезон НХЛ для «Сент-Луиса» – история: первая победа в финале, феномен Тарасенко и великолепный вратарь
#Сент-Луис
Конор взбодрил НХЛ: вбросил шайбу, наорал на игроков, мотивировал на празднование
#НХЛ