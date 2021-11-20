У «ПСЖ» – беда с вратарями: у Доннаруммы заболел желудок, Навас удалился. Сыграл вратарь, который не выходил 7 месяцев

Доннарумма тоже вратарь ротации – в этом сезоне у него семь матчей (у Наваса 11). И это его напрягает:

«На мои выступления это не влияет, но меня этот факт беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным вратарем, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает. Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден».

Об особенности конкуренции вратарей перед игрой с «Нантом» говорил Маурисио Почеттино:

«Требуется смелость, чтобы заставить двоих вратарей соревноваться: чтобы они поняли, что они должны быть готовы. Я бы предпочел, чтобы мы подчеркнули смелость «ПСЖ», взявшего Доннарумму, когда в команде уже были Навас и Рико».