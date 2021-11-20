Серхио Рико
Лига 1
Джанлуиджи Доннарумма
Кейлор Навас
ПСЖ
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#Серхио Рико #ПСЖ #Джанлуиджи Доннарумма #Кейлор Навас #Лига 1

У «ПСЖ» – беда с вратарями: у Доннаруммы заболел желудок, Навас удалился. Сыграл вратарь, который не выходил 7 месяцев

2 часа назад

«ПСЖ» победил дома «Нант» 3:1. Конечно, этот матч запомнится первым голом Месси в Лиге 1. Но сияет и другая тема – проблема «ПСЖ» с вратарями. Два основных пока недоступны. 

Кейлор Навас грубо сфолил на 65-й минуте, когда выбежал из-за пределов штрафной и сбил игрока. Судья сразу показал красную. 

С поля ушел Неймар. И вместо него появился третий вратарь клуба – Серхио Рико

Последние семь месяцев он не играл в официальных матчах. Последнее появление – в апреле 2021-го против «Сент-Этьена» (пропустил два гола).

В этой игре Рико тоже пропустил на 76-й минуте. «Нант» сравнял счет и еще пять минут держал ничью (пропустил автогол и уже потом третий вколотил Месси).

imago-images.de / global look press

«ПСЖ» арендовал Рико у «Севильи» в 2019-м, а потом выкупил за шесть млн евро. За два сезона он сыграл во всех турнирах 23 матча. Летом были слухи, что Рико уйдет (они усиливались после прихода Доннаруммы), но он остался в клубе третьим вратарем.

Keystone Press Agency / global look press

Доннарумма тоже вратарь ротации – в этом сезоне у него семь матчей (у Наваса 11). И это его напрягает:

«На мои выступления это не влияет, но меня этот факт беспокоит, потому что это нелегко. Как вы отметили, я всегда был основным вратарем, и иногда то, что я остаюсь в запасе, разочаровывает. Но я спокоен. Уверен, выход из ситуации будет найден».

Об особенности конкуренции вратарей перед игрой с «Нантом» говорил Маурисио Почеттино:

«Требуется смелость, чтобы заставить двоих вратарей соревноваться: чтобы они поняли, что они должны быть готовы. Я бы предпочел, чтобы мы подчеркнули смелость «ПСЖ», взявшего Доннарумму, когда в команде уже были Навас и Рико».

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