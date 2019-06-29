Глушаков наконец-то нашел новый клуб. Но почему именно «Ахмат»?

В «Ахмате» он избавится от давления

И, наверное, это самое главное для него на данный момент. Пару недель назад он охарактеризовал «Спартак» тремя словами: «Скандалы, интриги, расследования». Шутки шутками, но по Глушакову видно, что вся эта ситуация сильно ему надоела.

«Ахмат» – одна из самых дисциплинированных команд в плане поддержки болельщиков. Здесь точно не будут гнобить Глушакова за скандалы прошлого и дадут ему проявить себя на поле. Два других варианта, «Ростов» и «Рубин», этого гарантировать не могли: за последний год против Дениса выступали не только болельщики «Спартака», но и многих других команд.

Последний год был для Глушакова неоднозначным. Сейчас есть возможность начать все сначала и играть в свое удовольствие.