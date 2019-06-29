Глушаков наконец-то нашел новый клуб. Но почему именно «Ахмат»?
В «Ахмате» он избавится от давления
И, наверное, это самое главное для него на данный момент. Пару недель назад он охарактеризовал «Спартак» тремя словами: «Скандалы, интриги, расследования». Шутки шутками, но по Глушакову видно, что вся эта ситуация сильно ему надоела.
«Ахмат» – одна из самых дисциплинированных команд в плане поддержки болельщиков. Здесь точно не будут гнобить Глушакова за скандалы прошлого и дадут ему проявить себя на поле. Два других варианта, «Ростов» и «Рубин», этого гарантировать не могли: за последний год против Дениса выступали не только болельщики «Спартака», но и многих других команд.
Последний год был для Глушакова неоднозначным. Сейчас есть возможность начать все сначала и играть в свое удовольствие.
«Ахмат» – один из самых стабильных клубов РПЛ
Здесь нет проблем ни с результатами, ни с финансированием. Начиная с 2008 года, когда «Ахмат» (а тогда еще «Терек») вышел в Премьер-лигу, команда ни разу не опускалась в зону вылета.
Прошлый сезон «Ахмат» закончил на 8 месте в четырех очках от еврокубков. Этим летом команда явно не ослабеет: многие звезды команды еще молоды и прогрессируют каждый год. Например, Раванелли, сделавший 7 ассистов и забивший 4 мяча, этим летом отпразднует лишь свой 22-й день рождения.
В межсезонье команда продолжает укрепляться: до Глушакова в нее перешел 22-летний нападающий сборной Венесуэлы Андрес Понсе (не путать с аргентинцем из «Спартака») и 21-летний вратарь российской молодежки Александр Мелихов.
В «Ахмате» больше не будет скандалов с Глушаковым
Очевидно, что в любом другом клубе за Глушаковым еще долго ходили бы журналисты в попытках выбить пару скандальных интервью. В «Ахмате» от Глушакова наконец отстанут, да и сам он вряд ли даст повод сомневаться в своей дисциплине.
Прощаясь со «Спартаком», Глушаков сказал, что мечтает вернуться в клуб в качестве тренера. Кажется, он выбрал для этого самый правильный клуб: сейчас от него ждут, чтобы он провел ближайшие пару лет максимально тихо, но при этом играя на высоком уровне.