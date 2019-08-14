Везде мелькает инцидент с арбитром и президентом «Ахмата». Тут самое полное объяснение

Видео взято с ютуб-канала RMP NEWS

Официальные лица опровергают:

Заявление пресс-службы «Ахмата»: «После игры «Ахмат» – «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча ».

Заявление руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова: «Угроз не было, я репортаж смотрел. Я сам разговаривал с Даудовым, и мне он гарантировал, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было. У нас там был и делегат, и допкомиссар, ни у кого вопросов не возникло. Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра».

При этом Даудов не имел права находиться в технической зоне , что подтвердил и Егоров. Кроме того, если физический контакт с судьей был, то за отсутствие обеспечения безопасного проведения игры РФС может наказать «Ахмат» штрафом и проведением на нейтральном поле от одного до трех матчей.

Что касается самого Даудова, то наказание ему определит комитет по этике. Если было принуждение судьи к каким-либо действиям против его воли, то срок дисквалификации Даудова составит от шести месяцев до двух лет. Но, как было сказано выше, в рапорте данных о воздействии на судью нет.