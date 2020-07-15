ЧМ-2019 (футбол, женщины)

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Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
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#Спартак
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ФИФА подсчитала: женский ЧМ посмотрели более миллиарда человек. Рекордов сразу несколько
#ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Как американки праздновали очередную победу на ЧМ: алкоголь, откровенные танцы, песни
#США
На самом деле женский ЧМ очень популярен. Билеты на финал раскупили за полчаса
#ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии
#Алекс Морган
«Я не пойду в сраный Белый дом». Лидер женской сборной США поругалась с Трампом
#Меган Рапино
Невилл необычно тренирует женскую сборную Англии. Странные методы, которые все обожают
#Фил Невилл
Лучший бомбардир в истории ЧМ: выросла в нищете, гоняла мяч с парнями, теперь ее называют «Пеле в юбке»
#Марта
Лучшая футболистка мира продолжает собирать награды. И до сих пор бойкотирует ЧМ
#Ада Хегерберг