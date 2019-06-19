ЧМ-2019 (футбол, женщины)

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Футбол
Марта забила 17 мячей на чемпионатах мира. Столько не забивали даже в мужском футболе
#Марта
Футбол
Исторический матч США на женском ЧМ: 13 голов, пента-трик лидера, 20 ударов в створ
#Алекс Морган
Футбол
Бразильянка Формига сыграла на семи ЧМ по футболу. А еще – на всех Олимпиадах
#женский футбол