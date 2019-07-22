Григоряна критикуют за эфир на «Матч ТВ» за день до матча «Тамбова». Очень зря
Александр Григорян − тренер с самым необычным бэкграундом в РПЛ. До «Тамбова» он работал в женском футболе, скандальном клубе «Арарат» из Москвы и на канале «Матч ТВ».
В студию телеканала он приходит до сих пор, и последний раз сделал это вечером 20 июля, за день до матча «Тамбова» с «Локомотивом». Причем Григорян анализировал матчи в прямом эфире до поздней ночи. Про это написал отдельный пост блогер и журналист Василий Уткин.
О чем написал Уткин?
- Приход Григоряна в студию − показатель, «что вечером перед матчем есть много других прекрасных и важных дел, чем этот матч».
- Григорян не сможет «спросить» с команды за результат, так как сам продемонстрировал, что у него есть более важные дела.
- Подобные поступки Григоряна приведут к скорому увольнению из «Тамбова».
- Григорян − «идеальный телеаналитик и хороший парень», но этого недостаточно для работы тренером. Причина − он не задумывается, как его поступки выглядят со стороны.
Уткина поддержал экс-вратарь Владимир Габулов: «На мой взгляд, это не совсем правильное, корректное поведение главного тренера. В нашем клубе такого точно не допустят. Тренер должен концентрироваться на игре, на оборонительных действиях своей команды и внимательно следить за концентрацией своих футболистов перед важной игрой».
Но сам Григорян на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (поражение 1:2) не увидел ничего неправильного в своих действиях.
«Могу сказать следующее: меня пригласили на эфир – я пришел. Думаю, я взрослый человек и сам вправе выбирать, что делать за день до игры. Могу точно сказать, что за день до игры водку не пью, не грешу, каких-то действий, порочащих мою личность, не совершаю», − ответил Григорян.
Как Григорян работает на ТВ?
Григорян − крутой тактик и аналитик. На «Матч ТВ» он работал в программе «Тотальный футбол» в паре с Романом Гутцайтом, где очень любил анализировать, как играют команды. Сам Гутцайт остался в восторге от работы с Григоряном:
«Григорян в плане подхода – как Карпин. Он отлично разбирается в футболе, в психологии, в подготовке команды. Григорян проводил бессонные ночи, чтобы потом показать, как Жоржиньо помогает «Челси» выходить из обороны в атаку. Кстати, Григорян, в отличие от Валеры, в жизни не такой, как на экране. Он – другой. Недавно звонил и говорил: «Только в программе с тобой получается быть самим собой».
Когда Григорян оказывается перед камерами, с ним действительно что-то происходит, он меняется кардинально. Такое бывает с людьми – камеры, свет, зрители, тебя просто перещелкивает. Это уникальность Валеры: у него самое большое соответствие между тем, какой он в кадре и какой в жизни».
Григорян на «Матч ТВ» − это нормально
Перестановки в «Тамбове» в конце прошлого сезона ФНЛ многих удивили. Дело не только в том, что клуб в принципе сменил тренера на финише сезона, но и в кандидатуре Григоряна: до «Тамбова» у него было лишь шесть матчей в РПЛ.
Мы прямо спросили об этом спортивного директора клуба Павла Худякова, и тот заявил, что работа Григоряна на «Матч ТВ» была важным фактором при выборе тренера.
«Нужен был человек, который по максимуму мотиватор и который качественно разбирает игру. Григорян целый год разбирал все команды РПЛ на «Матч ТВ». У него хорошая база, которая нам пригодится.
Мое мнение, что Григорян созрел. Здесь очень много общего у тренера и команды. И у него, и у нас как бы последний шанс. У нас одна идея, мы будем цепляться за нее до конца».
Скорее всего, в «Тамбове» все были в курсе прихода Григоряна в студию «Матч ТВ». А может даже и поддержали. Безусловно, этот шаг − плохой с точки зрения пиара. Но Григорян приходит в студию не из-за того, что он не любит свою работу. Скорее, он ее наоборот любит слишком сильно.