Григоряна критикуют за эфир на «Матч ТВ» за день до матча «Тамбова». Очень зря

Григорян на «Матч ТВ» − это нормально

Перестановки в «Тамбове» в конце прошлого сезона ФНЛ многих удивили. Дело не только в том, что клуб в принципе сменил тренера на финише сезона, но и в кандидатуре Григоряна: до «Тамбова» у него было лишь шесть матчей в РПЛ.

Мы прямо спросили об этом спортивного директора клуба Павла Худякова, и тот заявил, что работа Григоряна на «Матч ТВ» была важным фактором при выборе тренера.

«Нужен был человек, который по максимуму мотиватор и который качественно разбирает игру. Григорян целый год разбирал все команды РПЛ на «Матч ТВ». У него хорошая база, которая нам пригодится.

Мое мнение, что Григорян созрел. Здесь очень много общего у тренера и команды. И у него, и у нас как бы последний шанс. У нас одна идея, мы будем цепляться за нее до конца».

Скорее всего, в «Тамбове» все были в курсе прихода Григоряна в студию «Матч ТВ». А может даже и поддержали. Безусловно, этот шаг − плохой с точки зрения пиара. Но Григорян приходит в студию не из-за того, что он не любит свою работу. Скорее, он ее наоборот любит слишком сильно.