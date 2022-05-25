Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты
Рэпер Баста выпустил почти двухчасовую документалку о себе – «Баста. Суперигра». Это масштабное промо к концерту Басты в «Лужниках».
Среди спикеров – очень много звезд: Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Нагиев, Скриптонит, Гуф, Влади.
Еще в фильме поучаствовал Иван Ургант. Он рассказал, что Баста «поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы» [«Вечерний Ургант»]. Так они неприятно познакомились заочно, но легко нашли общий язык, когда поговорили лично – и Баста как гость пришел на шоу Урганта.
Главный хайлайт фильма с Ургантом – его рецензия на песню Басты «*** [Гребанный] насос». Это трек Ноггано с альбома 2008 года «Первый», где в припеве повторяется фраза «*** насос! Жора где ты был?».
«Эта пластинка меня совершенно покорила и увлекла своей легкостью и с другой стороны – замечательным юмором, текстами. Я много раз использовал слово «насос». Но чтобы именно с этим прилагательным…
…Никогда.
Вася для меня это [слово] открыл. Оно замечательно звучит в песне».
Это редкое появление Урганта в медийном поле после конца февраля, когда вышел последний выпуск «Вечернего Урганта». За это время Ургант:
- Написал в соцсетях, что уходит в отпуск. Отрицает закрытие «ВУ»
- Открыл телеграм-канал, где прокомментировал слухи о продаже собственности в России: «Гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь».
- Едко ответил режиссеру, который обещал плюнуть в лицо 👇🏻