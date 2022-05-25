Иван Ургант
Баста
#Иван Ургант #Баста
Поделиться:

Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты

0

Рэпер Баста выпустил почти двухчасовую документалку о себе – «Баста. Суперигра». Это масштабное промо к концерту Басты в «Лужниках».

Среди спикеров – очень много звезд: Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Нагиев, Скриптонит, Гуф, Влади.

Еще в фильме поучаствовал Иван Ургант. Он рассказал, что Баста «поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы» [«Вечерний Ургант»]. Так они неприятно познакомились заочно, но легко нашли общий язык, когда поговорили лично – и Баста как гость пришел на шоу Урганта.

Главный хайлайт фильма с Ургантом – его рецензия на песню Басты «*** [Гребанный] насос». Это трек Ноггано с альбома 2008 года «Первый», где в припеве повторяется фраза  «*** насос! Жора где ты был?».

«Эта пластинка меня совершенно покорила и увлекла своей легкостью и с другой стороны – замечательным юмором, текстами. Я много раз использовал слово «насос». Но чтобы именно с этим прилагательным…

…Никогда.

Вася для меня это [слово] открыл. Оно замечательно звучит в песне».

Это редкое появление Урганта в медийном поле после конца февраля, когда вышел последний выпуск «Вечернего Урганта». За это время Ургант:

  • Написал в соцсетях, что уходит в отпуск. Отрицает закрытие «ВУ»
  • Открыл телеграм-канал, где прокомментировал слухи о продаже собственности в России: «Гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь».
  • Едко ответил режиссеру, который обещал плюнуть в лицо 👇🏻
«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо
Читать
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Иван Ургант
#Баста