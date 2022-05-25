Иван Ургант рассказывает, в чем ценность песни «*** насос» Басты

Рэпер Баста выпустил почти двухчасовую документалку о себе – «Баста. Суперигра». Это масштабное промо к концерту Басты в «Лужниках».

Среди спикеров – очень много звезд: Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Нагиев, Скриптонит, Гуф, Влади.

Еще в фильме поучаствовал Иван Ургант. Он рассказал, что Баста «поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы» [«Вечерний Ургант»]. Так они неприятно познакомились заочно, но легко нашли общий язык, когда поговорили лично – и Баста как гость пришел на шоу Урганта.

Главный хайлайт фильма с Ургантом – его рецензия на песню Басты «*** [Гребанный] насос». Это трек Ноггано с альбома 2008 года «Первый», где в припеве повторяется фраза «*** насос! Жора где ты был?».