«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо
21 февраля вышел последний выпуск программы «Вечерний Ургант», и дальше Иван Ургант почти пропал из медийного пространства. Он не комментировал слухи о закрытии программы, на некоторое время уехал из России и завел телеграм-канал. Первый пост там был 26 февраля. Ургант опубликовал свою фотографию с черно-белым фильтром и подписал ее: «23 года, дизайнер из Санкт Петербурга».
5 мая Ургант написал еще один пост.
О чем был первый пост Урганта в телеграм-канале
Ургант прикрепил скриншот из поисковиков и подписал его. Вот сам скриншот:
А вот подпись:
«Я конечно, как вы понимаете, все глупости написанные и сказанные про себя комментировать не собираюсь, но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак…
Эдуарду Б.
Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства – с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!
P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном».
После этого сообщения Ургант написал еще одно: «И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь».
Кому Ургант посвятил первый пост в канале
Эдуард Бояков – театральный режиссер и бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького. В апреле Бояков опубликовал пост вк, в котором назвал Урганта тварью и пообещал плюнуть ему в лицо при встрече.
Это из-за фото горящего танка, которое на самом деле появилось в фан-группе «Вечернего Урганта» и не имеет отношения к самому Урганту. Дальше Бояков сходил на интервью к Ксении Собчак. Тогда Собчак сказала Боякову, что это фейковая группа и она не имеет отношения к самому Урганту. Бояков ответил:
«Если бы я услышал это из уст Урганта. Мне кажется, это необходимо сделать, когда миллионы людей в стране уверены, что ты это сделал. Просто надо выйти и сказать: «Ребята, я этого клипа не выкладывал». Я первый, кто ему напишет смс с извинениями».
После Бояков разместил ссылку на интервью странице вк и вновь затронул Урганта: «Про Урганта тоже все понятно – сейчас «защитники» говорят, что тот клип – доказанный фэйк. Но миллионы людей это видели! И я действительно извинился бы перед Ургантом и лично и публично, если бы он дезавуировал эту публикацию. Но он же молчит)».