«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо

А вот подпись:

«Я конечно, как вы понимаете, все глупости написанные и сказанные про себя комментировать не собираюсь, но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак…

Эдуарду Б.

Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства – с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!

P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном».

После этого сообщения Ургант написал еще одно: «И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь».