Эрик Абидаль
Амината Диалло
Кейра Амрауи
ПСЖ
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#Эрик Абидаль #ПСЖ #Амината Диалло #Кейра Амрауи

Слышали про скандал с избиением футболистки «ПСЖ»? В нем подозревали партнершу, а теперь в деле появился Абидаль

4 часа назад
Михаил Морозов

Кейра Амрауи

Инстаграм Кейры Амрауи

10 ноября появилась жуткая новость об инциденте в женском «ПСЖ».

Что произошло

 ⚔️ 4 ноября на футболистку «ПСЖ» Кейру Амрауи было совершено нападение.

⚔️ Поздно вечером двое мужчин в масках вытащили из машины и били по ногам арматурой.

⚔️ Амрауи была доставлена в больницу. На руки и ноги наложены швы.

Из-за ударов по ногам связь с футболом кажется прямой. Дальше ситуация развивалась по двум направлениям.

Если нападение не связано с футболом

Эрик Абидаль семь лет назад закончил карьеру, а потом работал в «Барселоне». Он был уволен летом 2020 года с поста спортивного директора после 2:8 от «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

Сейчас Абидаль будет вызван в суд по делу об избиении Амрауи. Как он здесь оказался? Что пишет Marca со ссылкой на Le Monte:

🔗 Сим-карта в телефоне Амрауи зарегистрирована на имя Абидаля.

🔗 После инцидента Амрауи ему звонила.

🔗 Во время избиения люди в масках кричали ей об отношениях с женатым мужчиной. Один из них спросил: «Так что, спим с женатым?»

🔗 Слухи о таких отношениях Амрауи возникали еще при переходе в «ПСЖ».

Абидаль женат, у него пятеро детей.

Эрик Абидаль

Keystone Press Agency / Global Look Press

Если нападение связано с футболом

Все началось с задержания одноклубницы Амрауи. Амината Диалло была задержана по подозрению в причастности этого нападения для устранения конкурента из состава.

⚙️ Диалло принадлежит «ПСЖ» уже пять лет, пару раз уходила в аренду (в том числе и в начале 2021-го).

⚙️ Амрауи – новичок, перешла из «Барселоны».

⚙️ У «ПСЖ» перед сезоном пришел новый главный тренер, который часто ротирует состав.

⚙️ В чемпионате Франции Диалло сыграла больше игр, чем Амрауи, но меньше минут.

⚙️ Именно Диалло отвозила Амрауи домой. Один из нападавших сдерживал Диалло, но никаких травм она не получила.

⚙️ Еще две подробности от Marca со ссылкой на Le Parisien: Диалло везла Амрауи домой по странному маршруту, а еще она контактировала с одним из заключенных.

Амината Диалло

www.imago-images.de / Global Look Press

На что это могло быть похоже

В фигурном катании был дикий случай. Муж американской фигуристки Тони Хардинг и ее телохранитель подговорили другого человека сломать ногу ее конкурентке. Случилось нападение, конкурентка снялась с чемпионата США, который выиграла Хардинг.

Позже все раскрылось. Хардинг признала, что вступила в сговор. Ассоциация фигурного катания США лишила ее титула чемпионки и пожизненно запретила участвовать в турнирах. Двое заговорщиков, исполнитель и сообщник получили тюремные сроки.

Но применительно к Диалло в «ПСЖ» случай кажется другим. Полиция отпустила ее, не найдя никаких доказательств вины. Диалло и Амрауи – партнеры по сборной Франции, они считаются близкими друзьями и вместе проводили отпуск. Между ними пять лет разницы. Родители Диалло сильно возмутились подозрениям в отношении дочери и утверждали, что она никогда никому не завидовала.

Диалло сыграла в матче Лиги чемпионов против «Реала», который Амрауи по понятным причинам пропустила. Полиция продолжает расследовать инцидент и теперь послушает Абидаля.

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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