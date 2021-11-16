Слышали про скандал с избиением футболистки «ПСЖ»? В нем подозревали партнершу, а теперь в деле появился Абидаль
10 ноября появилась жуткая новость об инциденте в женском «ПСЖ».
Что произошло
⚔️ 4 ноября на футболистку «ПСЖ» Кейру Амрауи было совершено нападение.
⚔️ Поздно вечером двое мужчин в масках вытащили из машины и били по ногам арматурой.
⚔️ Амрауи была доставлена в больницу. На руки и ноги наложены швы.
Из-за ударов по ногам связь с футболом кажется прямой. Дальше ситуация развивалась по двум направлениям.
Если нападение не связано с футболом
Эрик Абидаль семь лет назад закончил карьеру, а потом работал в «Барселоне». Он был уволен летом 2020 года с поста спортивного директора после 2:8 от «Баварии» в матче Лиги чемпионов.
Сейчас Абидаль будет вызван в суд по делу об избиении Амрауи. Как он здесь оказался? Что пишет Marca со ссылкой на Le Monte:
🔗 Сим-карта в телефоне Амрауи зарегистрирована на имя Абидаля.
🔗 После инцидента Амрауи ему звонила.
🔗 Во время избиения люди в масках кричали ей об отношениях с женатым мужчиной. Один из них спросил: «Так что, спим с женатым?»
🔗 Слухи о таких отношениях Амрауи возникали еще при переходе в «ПСЖ».
Абидаль женат, у него пятеро детей.
Если нападение связано с футболом
Все началось с задержания одноклубницы Амрауи. Амината Диалло была задержана по подозрению в причастности этого нападения для устранения конкурента из состава.
⚙️ Диалло принадлежит «ПСЖ» уже пять лет, пару раз уходила в аренду (в том числе и в начале 2021-го).
⚙️ Амрауи – новичок, перешла из «Барселоны».
⚙️ У «ПСЖ» перед сезоном пришел новый главный тренер, который часто ротирует состав.
⚙️ В чемпионате Франции Диалло сыграла больше игр, чем Амрауи, но меньше минут.
⚙️ Именно Диалло отвозила Амрауи домой. Один из нападавших сдерживал Диалло, но никаких травм она не получила.
⚙️ Еще две подробности от Marca со ссылкой на Le Parisien: Диалло везла Амрауи домой по странному маршруту, а еще она контактировала с одним из заключенных.
На что это могло быть похоже
В фигурном катании был дикий случай. Муж американской фигуристки Тони Хардинг и ее телохранитель подговорили другого человека сломать ногу ее конкурентке. Случилось нападение, конкурентка снялась с чемпионата США, который выиграла Хардинг.
Позже все раскрылось. Хардинг признала, что вступила в сговор. Ассоциация фигурного катания США лишила ее титула чемпионки и пожизненно запретила участвовать в турнирах. Двое заговорщиков, исполнитель и сообщник получили тюремные сроки.
Но применительно к Диалло в «ПСЖ» случай кажется другим. Полиция отпустила ее, не найдя никаких доказательств вины. Диалло и Амрауи – партнеры по сборной Франции, они считаются близкими друзьями и вместе проводили отпуск. Между ними пять лет разницы. Родители Диалло сильно возмутились подозрениям в отношении дочери и утверждали, что она никогда никому не завидовала.
Диалло сыграла в матче Лиги чемпионов против «Реала», который Амрауи по понятным причинам пропустила. Полиция продолжает расследовать инцидент и теперь послушает Абидаля.