Слышали про скандал с избиением футболистки «ПСЖ»? В нем подозревали партнершу, а теперь в деле появился Абидаль

10 ноября появилась жуткая новость об инциденте в женском «ПСЖ».

Что произошло

⚔️ 4 ноября на футболистку «ПСЖ» Кейру Амрауи было совершено нападение.

⚔️ Поздно вечером двое мужчин в масках вытащили из машины и били по ногам арматурой.

⚔️ Амрауи была доставлена в больницу. На руки и ноги наложены швы.

Из-за ударов по ногам связь с футболом кажется прямой. Дальше ситуация развивалась по двум направлениям.

Если нападение не связано с футболом

Эрик Абидаль семь лет назад закончил карьеру, а потом работал в «Барселоне». Он был уволен летом 2020 года с поста спортивного директора после 2:8 от «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

Сейчас Абидаль будет вызван в суд по делу об избиении Амрауи. Как он здесь оказался? Что пишет Marca со ссылкой на Le Monte:

🔗 Сим-карта в телефоне Амрауи зарегистрирована на имя Абидаля.

🔗 После инцидента Амрауи ему звонила.

🔗 Во время избиения люди в масках кричали ей об отношениях с женатым мужчиной. Один из них спросил: «Так что, спим с женатым?»

🔗 Слухи о таких отношениях Амрауи возникали еще при переходе в «ПСЖ».

Абидаль женат, у него пятеро детей.