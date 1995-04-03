Амината Диалло

Дата рождения
3 апреля 1995
Инфо
Французская футболистка
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Футбол
Полиция возбудила дело о нападении на игроков женского «ПСЖ». Футболистку задержали из-за подозрений в его организации
#Амината Диалло
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Слышали про скандал с избиением футболистки «ПСЖ»? В нем подозревали партнершу, а теперь в деле появился Абидаль
#Эрик Абидаль
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