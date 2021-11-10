Полиция возбудила дело о нападении на игроков женского «ПСЖ». Футболистку задержали из-за подозрений в его организации

Полиция во Франции задержала игрока женского «ПСЖ» Аминату Диалло. Причиной стало расследование нападения на футболисток клуба на прошлой неделе.

В заявлении нет никаких деталей о деле. Клуб только осудил любое насилие и косвенно указал, что нападение произошло 4 ноября. По неофициальной информации, Диалло заподозрили в причастности к нападению на другую футболистку «ПСЖ» – Кейру Амрауи.

L’Equipe со ссылкой на источники пишет, что 4 ноября Диалло подвозила Амрауи на машине. Их остановили двое мужчин и вытащили из автомобиля. Один из них удерживал Диалло, другой был Амрауи металлическими прутьями.

Из-за полученных травм Амрауи не сыграла в матче Лиги чемпионов против «Реала» 9 ноября. Ее заменила Диалло.