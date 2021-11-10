Амината Диалло
ПСЖ
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#Амината Диалло #ПСЖ

Полиция возбудила дело о нападении на игроков женского «ПСЖ». Футболистку задержали из-за подозрений в его организации

10 ноября, 18:36

Полиция во Франции задержала игрока женского «ПСЖ» Аминату Диалло. Причиной стало расследование нападения на футболисток клуба на прошлой неделе.

В заявлении нет никаких деталей о деле. Клуб только осудил любое насилие и косвенно указал, что нападение произошло 4 ноября. По неофициальной информации, Диалло заподозрили в причастности к нападению на другую футболистку «ПСЖ» – Кейру Амрауи.

L’Equipe со ссылкой на источники пишет, что 4 ноября Диалло подвозила Амрауи на машине. Их остановили двое мужчин и вытащили из автомобиля. Один из них удерживал Диалло, другой был Амрауи металлическими прутьями.

Из-за полученных травм Амрауи не сыграла в матче Лиги чемпионов против «Реала» 9 ноября. Ее заменила Диалло.

  • Диалло 26 лет. Она выступает за «ПСЖ» с 2016 года и провела за этот период больше 60 матчей. Прошлый сезон она отыграла в аренде в «Атлетико».
  • Амрауи 31 год. Она перешла в «ПСЖ» летом из «Барселоны».
Источник:
сайт «ПСЖ»
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Антон Губерниев
10 ноября, 21:57
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#Амината Диалло
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