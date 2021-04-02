Фредди Гуарин
Футбол
Мильонариос
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#Фредди Гуарин #Футбол #Мильонариос

Бывший игрок «Интера» Гуарин задержан за нападение на свою семью. Есть видео: полиция тащит его в окровавленных джинсах

02 апреля, 13:13

инстаграм Фредди Гуарина

Полиция в колумбийском Энвигадо приехала на вызов о домашнем насилии и задержала Фредди Гуарина – 34-летнего полузащитника «Мильонариос». Причиной вызова было его нападение на родственников.

В день задержания по сети разошлось видео, на котором Гуарин сопротивляется полиции. Его руки и джинсы испачканы кровью, но чья она, по-прежнему непонятно. 

Национальная полиция Колумбии почти не раскрывала подробностей произошедшего. Известно только, что ее вызвали родители Гуарина, а у участников драки зафиксировали телесные повреждения. Семья пока не подавала на футболиста в суд.

Гуарин был в нетрезвом состоянии, пишет NoticiasRCN. Официального подтверждения этому нет, но глава полиции в заявлении призвал «контролировать употребление веществ, которые могут вызвать зависимость».

«Мильонариос» поддержал семью игрока и заверил, что поможет Гуарину. «Мы будем рядом с ним, чтобы он получил профессиональную помощь, которая поможет выйти из этого критического состояния».

Нападение произошло на фоне новостей о возможном уходе Гуарина из «Мильонариос» – всего через три месяца после перехода туда.

  • Он пропустил тренировку 29 марта. Решение согласовано с тренером и связано с личными проблемами, рассказали в клубе.
  • Колумбийская журналистка Пилар Веласкес написала, что Гуарин тогда попросил об уходе из-за личных проблем.
  • Инсайдер Диего Руэда подтвердил это и написал, что клуб ждет официального запроса от игрока.

Чем именно вызвано желание уйти, журналисты не пишут. Также непонятно, связано ли нападение на семью с личными проблемами, из-за которых игрок пропускал тренировку.

Гуарин родом из Колумбии, а в Европе известен по выступлениям за «Порту» и «Интер».

  • С «Порту» он трижды выигрывал чемпионат Португалии и один раз Лигу Европы.
  • Всего он провел за клуб 116 матчей, забив 21 гол и отдав 17 асситов.
  • За «Интер» отыграл 141 матч, где забил 22 гола и отдал 38 ассистов.

В январе 2021-го Гуарин свободным агентом перешел в «Мильонариос». Он провел семь игр за клуб, его контракт рассчитан на год.

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