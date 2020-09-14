Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
В Кубке Германии вылетевшее из второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» принимало едва не вышедший в первую Бундеслигу «Гамбург». Фаворит был очевиден, но закончилось очень неожиданно – 4:1 в пользу «Динамо».
Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер в игре получил желтую карточку, а после поражения прервал интервью и полез на трибуну разбираться с болельщиком. Предположительно, динамовским.
Ляйстнер играет за «Гамбург» с лета. Раньше выступал за «Кельн», «КПР», «Унион», а начинал карьеру в дрезденских командах. Более того, в Дрездене он родился. С «Динамо» вышел из третьей лиги во вторую Бундеслигу, а потом с ним же вылетел обратно, но после сезона ушел в «Унион».
Пользователи в комментариях предполагают, что конфликт как раз может быть связан с прошлыми выступлениями Ляйстнера и его родным городом. А еще припомнили, как в фанатов швырялся бутылкой бывший нападающий «Гамбурга» Паоло Герреро. Тогда он загремел на рекордный штраф, как утверждало руководство.
Известно, что весной Ляйстнер перечислил свою месячную зарплату на нужды своей первой команды – дрезденского «Борея». Было это в разгар пандемии коронавируса.