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#Кубок Германии #Футбол #Гамбург #Динамо Дрезден

Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка

14 сентября, 23:35

Твиттер Эндрю Чезаре

В Кубке Германии вылетевшее из второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» принимало едва не вышедший в первую Бундеслигу «Гамбург». Фаворит был очевиден, но закончилось очень неожиданно – 4:1 в пользу «Динамо».

Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер в игре получил желтую карточку, а после поражения прервал интервью и полез на трибуну разбираться с болельщиком. Предположительно, динамовским.

Ляйстнер играет за «Гамбург» с лета. Раньше выступал за «Кельн», «КПР», «Унион», а начинал карьеру в дрезденских командах. Более того, в Дрездене он родился. С «Динамо» вышел из третьей лиги во вторую Бундеслигу, а потом с ним же вылетел обратно, но после сезона ушел в «Унион».

Пользователи в комментариях предполагают, что конфликт как раз может быть связан с прошлыми выступлениями Ляйстнера и его родным городом. А еще припомнили, как в фанатов швырялся бутылкой бывший нападающий «Гамбурга» Паоло Герреро. Тогда он загремел на рекордный штраф, как утверждало руководство.

Известно, что весной Ляйстнер перечислил свою месячную зарплату на нужды своей первой команды – дрезденского «Борея». Было это в разгар пандемии коронавируса.

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