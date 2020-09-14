Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка

В Кубке Германии вылетевшее из второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» принимало едва не вышедший в первую Бундеслигу «Гамбург». Фаворит был очевиден, но закончилось очень неожиданно – 4:1 в пользу «Динамо».

Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер в игре получил желтую карточку, а после поражения прервал интервью и полез на трибуну разбираться с болельщиком. Предположительно, динамовским.