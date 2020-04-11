Дочь Мейвезера с ножом напала на бывшую девушку своего парня. Она под арестом
Что вообще произошло?
- 4 апреля 19-летняя Иянна Мейвезер пришла в гости к рэперу NBA YoungBoy (они в отношениях). Там она встретила его бывшую девушку Лапаттру Лашай Джейкобс. От Джейкобс у рэпера есть ребенок.
- Иянна сначала прогоняла Джейкобс, а потом ударила ее ножом. От ранений Джейкобс потеряла сознание. Приехавшие полицейские забрали Иянну, потом ее допросили и поместили под стражу. У самой Иянны повреждена губа.
- TMZ утверждает, что ссора между девушками произошла как раз из-за ревности. Иянну арестовали, а за ее освобождение поставили залог в 30 тысяч долларов. Джейкобс забрали в больницу, где она перенесла операцию. О состоянии Джейкобс больше не ничего сообщалось.
- Все произошло в Хьюстоне. Законы штата Техас предполагают наказание до 99 лет лишения свободы, если после нападения человек умирает. В случае с Мейвезер все чуть проще: ее адвокат говорит, что возможное наказание от двух до 20 лет тюрьмы.
- Защищать Иянну Мейвезер в суде будет Курт Шаффер. Он уже подтвердил, что Иянна не признает себя виновной. В 2007 году Шаффер защищал J. Prince и выиграл одно из многих успешных дел.
Так Иянна Мейвезер выглядела во время ареста:
Так – в обычное время:
NBA YoungBoy и его жизнь: четыре ребенка, тюрьма, музыкальный успех
Под псевдонимом NBA YoungBoy скрывается Кентрелл Голден. К своему 20-летию Голден имеет четырех детей от трех разных матерей. NBA – это не отсылка к баскетбольной лиге. Расшифровка Never Broke Again означает «Никогда не буду бедным снова» и отсылает к тяжелому детству. Голдена воспитывала бабушка, которая умерла, когда ему было 14 лет.
Когда NBA YoungBoy был подростком, в его жизни развивались два основных направления. Первое – криминал. Он участвовал в групповых ограблениях и кражах, слонялся по улице и постоянно нарывался на столкновения с полицией. С ноября 2016-го по май 2017-го Голден вообще сидел в тюрьме за попытку убийства с применением оружия, а потом получил условный 10-летний срок.
В это же время развивалась и его музыкальная карьера. NBA YoungBoy выпускал микстейпы, с которыми быстро набрал популярность. NBA YoungBoy подписал контракт с Atlantic Records сразу на пять студийных альбомов и 2 миллиона долларов. 38 Baby, Mind Of A Menace 3, Untouchable – одни из главных работ в карьере NBA YoungBoy. SoundCloud собрал подборку его популярных треков – там выделяются и другие песни.
Отношения с дочерью Флойда Мейвезера у Кентрелла Голдена все-таки были (хотя на допросе она это отрицала). Например, они вместе проводили время в частном самолете, когда Голдена выпустили из-под домашнего ареста. Встречаются около года, но за это время один раз расставались. NBA YoungBoy выпустил трек, посвященный Иянне Мейвезер – после этого они снова сошлись. В феврале дочь Флойда Мейвезера уже участвовала в массовой драке.