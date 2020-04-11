Дочь Мейвезера с ножом напала на бывшую девушку своего парня. Она под арестом

NBA YoungBoy и его жизнь: четыре ребенка, тюрьма, музыкальный успех

Под псевдонимом NBA YoungBoy скрывается Кентрелл Голден. К своему 20-летию Голден имеет четырех детей от трех разных матерей. NBA – это не отсылка к баскетбольной лиге. Расшифровка Never Broke Again означает «Никогда не буду бедным снова» и отсылает к тяжелому детству. Голдена воспитывала бабушка, которая умерла, когда ему было 14 лет.

Когда NBA YoungBoy был подростком, в его жизни развивались два основных направления. Первое – криминал. Он участвовал в групповых ограблениях и кражах, слонялся по улице и постоянно нарывался на столкновения с полицией. С ноября 2016-го по май 2017-го Голден вообще сидел в тюрьме за попытку убийства с применением оружия, а потом получил условный 10-летний срок.

В это же время развивалась и его музыкальная карьера. NBA YoungBoy выпускал микстейпы, с которыми быстро набрал популярность. NBA YoungBoy подписал контракт с Atlantic Records сразу на пять студийных альбомов и 2 миллиона долларов. 38 Baby, Mind Of A Menace 3, Untouchable – одни из главных работ в карьере NBA YoungBoy. SoundCloud собрал подборку его популярных треков – там выделяются и другие песни.