Амината Диалло

Дата рождения
3 апреля 1995
Инфо
Французская футболистка
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Слышали про скандал с избиением футболистки «ПСЖ»? В нем подозревали партнершу, а теперь в деле появился Абидаль
#Эрик Абидаль