Джоэл Кенневилл
Дата рождения
15 сентября 1958 г.
Достижения
3-кратный обладатель Кубка Стэнли
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Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года
#Джоэл Кенневилл
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Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
#Джоэл Кенневилл
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