Джоэл Кенневилл

Дата рождения
15 сентября 1958 г.
Достижения
3-кратный обладатель Кубка Стэнли
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Хоккей
Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года
#Джоэл Кенневилл