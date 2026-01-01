Флорида Пантерз

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Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
#Джоэл Кенневилл
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Вратарь «Флориды» выбил шайбу клюшкой из пустого угла. Сейчас он играет чаще Бобровского
#Крис Дриджер
Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом
#Сергей Бобровский
Домашние тренировки Бобровского: сидит на коленках и ловит мячики
#Сергей Бобровский
Бобровский много пропускает, меняется, команда проигрывает. Нет, он в этом не виноват
#Сергей Бобровский