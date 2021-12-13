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Флорида Пантерз
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Флорида Пантерз
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Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
05 января, 12:38
Хоккей
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
#Джо Торнтон
13 декабря 2021, 12:46
Хоккей
«Флорида» стала четвертой командой в истории НХЛ, которая 10 раз подряд победила дома на старте сезона
#Флорида Пантерз
21 ноября 2021, 10:33
Хоккей
«Флорида» впервые со старта сезона не набрала очки. Она оставалась единственным клубом НХЛ с таким показателем
#Флорида Пантерз
09 ноября 2021, 15:14
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский
05 ноября 2021, 11:31
Хоккей
Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года
#Джоэл Кенневилл
29 октября 2021, 10:25
Хоккей
Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», начавшим сезон с пяти побед подряд
#Сергей Бобровский
28 октября 2021, 12:15
Хоккей
Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов
#НХЛ
26 октября 2021, 11:48
Хоккей
Бобровский провел 300-й победный матч в НХЛ и стал третьим вратарем из России с таким результатом
#Сергей Бобровский
22 октября 2021, 10:22
Хоккей
42-летний Торнтон подписал контракт с «Флоридой» и останется в НХЛ. В лиге только один хоккеист старше него
#Джо Торнтон
13 августа 2021, 20:02
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
14 мая 2021, 10:44
Хоккей
«Тампа» разгромно проиграла «Флориде». Василевский оставил шайбу сопернику перед вторым голом
#Андрей Василевский
11 мая 2021, 10:21
Хоккей
Бобровский стал седьмым вратарем в истории НХЛ, который выдал 10 серий с 6+ победами подряд
#Сергей Бобровский
16 марта 2021, 10:21
Хоккей
Защитник «Флориды» Кит Яндл провел 1000-й матч в НХЛ. Из них 889 – подряд
#Кит Яндл
08 марта 2021, 13:38
Хоккей
У Кита Яндла из «Флориды» 867 матчей в НХЛ подряд. Это четвертая серия в истории лиги
#Кит Яндл
18 января 2021, 12:28
Хоккей
Дадонов подписал трехлетний контракт с «Оттавой»
#Евгений Дадонов
16 октября 2020, 10:26
Хоккей
«Флорида» с Бобровским и Дадоновым вылетела из Кубка Стэнли
#Флорида Пантерз
07 августа 2020, 21:34
Хоккей
«Флорида» впервые за 4 года выиграла матч Кубка Стэнли. Бобровский отразил 20 бросков
#Флорида Пантерз
05 августа 2020, 22:28
Хоккей
Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»
#Григорий Денисенко
05 мая 2020, 17:28
Хоккей
Хоккеисты Барабанов и Денисенко проведут следующий сезон в НХЛ
#НХЛ
07 апреля 2020, 18:15
Хоккей
«Флорида» опять (опять!) отыграла четыре шайбы и победила
#Флорида Пантерз
22 ноября 2019, 07:00
Хоккей
Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»
#НХЛ
01 июля 2019, 20:36
Хоккей
Защитник «Флориды» Яндл не пропустил 777 матчей НХЛ подряд
#НХЛ
27 февраля 2019, 09:11