Хоккеисты Барабанов и Денисенко проведут следующий сезон в НХЛ

Григорий Денисенко перейдет из «Локомотива» во «Флориду». Об этом рассказал его агент Сергей Исаков: «Флорида» дает контракт на один год и ждет Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне. Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает».