Кит Яндл

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Хоккей
Защитник «Флориды» Кит Яндл провел 1000-й матч в НХЛ. Из них 889 – подряд
#Кит Яндл
Хоккей
У Кита Яндла из «Флориды» 867 матчей в НХЛ подряд. Это четвертая серия в истории лиги
#Кит Яндл
Хоккей
Защитник «Флориды» Яндл не пропустил 777 матчей НХЛ подряд
#НХЛ
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