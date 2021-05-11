Андрей Василевский
Тампа-Бэй
Флорида Пантерз
«Тампа» разгромно проиграла «Флориде». Василевский оставил шайбу сопернику перед вторым голом
2 часа назад
«Тампа» проиграла «Флориде» со счетом 0:4. Это поражение стало для нее третьим подряд в сезоне НХЛ.
Юхо Ламмико забросил вторую шайбу в этом матче. Он отметился голом в меньшинстве, когда Андрей Василевский оставил ему шайбу за воротами.
«Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» – третье. Обе команды сыграют в плей-офф НХЛ.
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