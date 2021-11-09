«Флорида» впервые со старта сезона не набрала очки. Она оставалась единственным клубом НХЛ с таким показателем

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Для «Флориды» это 12-й матч в сезоне и первый, проигранный в основное время.

«Флорида» начала сезон с восьми побед подряд: из них шесть в основное время, две в овертайме. Она забрасывала минимум по три шайбы за матч, в числе обыгранных команд были «Питтсбург» и «Тампа».

В девятой игре «Флорида» впервые проиграла – «Бостону». Но так как это произошло в серии буллитов, она все равно набрала одно очко.

Затем «Флорида» выиграла две игры, а в 12-й все-таки проиграла основное время и не набрала очков. Она оставалась единственной из 32 команд лиги, которая набирала очки во всех матчах со старта чемпионата.

Серия «Флориды» продолжалась, несмотря на отставку главного тренера Джоэля Кенневилля. Он ушел из клуба 29 октября, накануне матча с «Бостоном», который закончился первым поражением в сезоне для «Флориды».

Причиной отставки стало расследование о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году. Тогда Кенневилл работал в клубе и, согласно расследованию юридической фирмы Jenner & Block, знал, что один из его помощников домогается игрока, но игнорировал это из-за борьбы за Кубок Стэнли.