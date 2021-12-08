Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Чикаго (х)
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
4 часа назад
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Чикаго» в матче НХЛ со счетом 6:2. Первый результативный пас нападающего Артемия Панарина стал для него 500-м очком в лиге.
Из действующих хоккеистов быстрее Панарина 500 очков набирали Коннор Макдэвид (369), Сидни Кросби (369), Александр Овечкин (373) и Евгений Малкин (413).
- Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. Он играл за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».
- В этом сезоне Панарин набрал 30 очков (9+21) за 24 матча НХЛ.
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