Артемий Панарин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Чикаго (х)
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#Артемий Панарин #НХЛ #Нью-Йорк Рейнджерс #Чикаго (х)

Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»

4 часа назад

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Чикаго» в матче НХЛ со счетом 6:2. Первый результативный пас нападающего Артемия Панарина стал для него 500-м очком в лиге.

Из действующих хоккеистов быстрее Панарина 500 очков набирали Коннор Макдэвид (369), Сидни Кросби (369), Александр Овечкин (373) и Евгений Малкин (413).

  • Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. Он играл за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».
  • В этом сезоне Панарин набрал 30 очков (9+21) за 24 матча НХЛ.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
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