Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Чикаго» в матче НХЛ со счетом 6:2. Первый результативный пас нападающего Артемия Панарина стал для него 500-м очком в лиге.

Из действующих хоккеистов быстрее Панарина 500 очков набирали Коннор Макдэвид (369), Сидни Кросби (369), Александр Овечкин (373) и Евгений Малкин (413).