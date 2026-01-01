Чикаго (х)

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Секс-скандал в НХЛ: в 2010-м аналитик изнасиловал молодого игрока. Тренер «Флориды» и боссы «Чикаго» уволены лишь сейчас – они знали и молчали ради Кубка Стэнли
#Джоэл Кенневилл
В НХЛ гоняет швейцарец с русскими корнями. Забивает в проходах через всю площадку, мечтал о сборной России
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#Филипп Курашев
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Вратарь «Чикаго» упал за секунду до броска. Отдал пас сопернику и поскользнулся
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#Коллин Делиа
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Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
#Кирби Дак
После хет-триков фанаты клубов НХЛ кидают на лед шляпы, кепки, шапки. Их забирают домой или отвозят в детские дома
#НХЛ
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
Куда уйдет Панарин
#Артемий Панарин