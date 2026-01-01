Чикаго (х)

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Хоккей
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
Тренер «Флориды» ушел из команды из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго» от 2010 года
#Джоэл Кенневилл
Хоккей
«Чикаго» представил новичков команды и ошибся в написании фамилии Флери
#Марк-Андре Флери
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
У Кита Яндла из «Флориды» 867 матчей в НХЛ подряд. Это четвертая серия в истории лиги
#Кит Яндл
Хоккей
Капитан сборной Канады возвращается в расположение «Чикаго». Клуб подтвердил, что он пропустит МЧМ-2021
#Кирби Дак
Хоккей
Задоров подписал однолетний контракт с «Чикаго»
#Никита Задоров
Хоккей
Кубалик – первый игрок в истории НХЛ, который набрал пять очков в дебютном матче плей-офф
#Доминик Кубалик
Хоккей
Мародеры ограбили магазин хоккейного «Чикаго». В США продолжаются беспорядки из-за убийства Флойда
#Джордж Флойд
Хоккей
«Чикаго» уволил президента, с которым выиграл три Кубка Стэнли
#Чикаго (х)