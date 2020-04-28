Чикаго (х)
НХЛ
Хоккей
Джон Макдоно
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чикаго (х) #НХЛ #Хоккей #Джон Макдоно

«Чикаго» уволил президента, с которым выиграл три Кубка Стэнли

28 апреля 2020, 11:37
  • Джон Макдоно работал в клубе с 2007 года, с ним «Чикаго» трижды брал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).
  • С 2011 года Макдоно параллельно работал гендиректором.
  • 531 раз на домашних играх «Чикаго» собирался полный стадион.
  • На место президента временно поставили сына владельца команды.
  • «Чикаго» меняет направление развития клуба. Сейчас команда близка к третьему подряд сезону без попадания плей-офф.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Василевский прервал победную серию с «Тампой» из 12 матчей. Против «Далласа» он пропустил четырежды после 41 броска
15 подряд поражений «Баффало» – антирекорд НХЛ
Капризов впервые за четыре матча набрал очко за «Миннесоту»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чикаго (х)
#НХЛ
#Хоккей
#Джон Макдоно