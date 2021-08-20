Марк-Андре Флери
НХЛ
Чикаго (х)
«Чикаго» представил новичков команды и ошибся в написании фамилии Флери
48 минут назад
«Чикаго» выложил в твиттере снимок со свитерами хоккеистов, перешедших в клуб в межсезонье. Но фамилия Марка-Андре Флери оказалась написанной с ошибкой: Fluery вместо Fleury.
Клуб удалил первоначальный твит и опубликовал новый. Но болельщики в комментариях напомнили «Чикаго» об ошибке. Один из них назвал Флери «отличным парнем», которы «любит посмеяться», и предположил, что игрок согласился бы на форму с неправильной фамилией.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые