Марк-Андре Флери
НХЛ
Чикаго (х)
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#Марк-Андре Флери #НХЛ #Чикаго (х)

«Чикаго» представил новичков команды и ошибся в написании фамилии Флери

48 минут назад

исправленное написание фамилии

твиттер «Чикаго»

«Чикаго» выложил в твиттере снимок со свитерами хоккеистов, перешедших в клуб в межсезонье. Но фамилия Марка-Андре Флери оказалась написанной с ошибкой: Fluery вместо Fleury.

неправильное написание фамилии

скриншот @cf23barca

Клуб удалил первоначальный твит и опубликовал новый. Но болельщики в комментариях напомнили «Чикаго» об ошибке. Один из них назвал Флери «отличным парнем», которы «любит посмеяться», и предположил, что игрок согласился бы на форму с неправильной фамилией.

  • Флери – канадский 36-летний хоккеист. «Чикаго» будет его третьим клубом за карьеру. С 2003 по 2017 год он играл в «Питтсбурге», а потом перешел в «Вегас».
  • После обмена из «Вегаса» в «Чикаго» взял паузу. Он думал о завершении карьеры, но спустя четыре дня после обмена объявил о ее продолжении.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Чикаго»
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