«Чикаго» представил новичков команды и ошибся в написании фамилии Флери

Клуб удалил первоначальный твит и опубликовал новый. Но болельщики в комментариях напомнили «Чикаго» об ошибке. Один из них назвал Флери «отличным парнем», которы «любит посмеяться», и предположил, что игрок согласился бы на форму с неправильной фамилией.

Флери – канадский 36-летний хоккеист. «Чикаго» будет его третьим клубом за карьеру. С 2003 по 2017 год он играл в «Питтсбурге», а потом перешел в «Вегас».

После обмена из «Вегаса» в «Чикаго» взял паузу. Он думал о завершении карьеры, но спустя четыре дня после обмена объявил о ее продолжении.