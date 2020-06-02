Боец UFC вышел на улицу и сам останавливал драки

В США продолжаются беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицией. Мы уже рассказывали о бойце UFC Исраэле Адесанье, который вышел на протест в Окленде и призывал всех остановить происходящее.

Его поддержал еще один боец UFC – бывший чемпион в полутяжелом весе Чак Лидделл.

Лидделл вышел на улицы Хантингтон-Бич и сам разнимал толпу. Канал ABC7 сделал сюжет про это. Для тех, кто не хочет смотреть видео, вкратце перескажем его:

1. На Лидделла наезжали два афроамериканца, что-то кричали ему, но он не поддался на провокации.

2. Лидделл успокаивал толпу, спокойно показывал руками, что не нужно драться и устраивать погромы.

3. Под конец он пообщался с журналистом ABC7: «Приятно видеть, что некоторые люди защищают наш город. Но это ужасно, насилие порождает насилие. Насилие никому не поможет. Мы все знаем, что случившееся – просто ужасно. За этим тяжело наблюдать. И беспорядки не помогут. Разрушение городов, причинение вреда людям не принесут никакой пользы».

Вот сам ролик: