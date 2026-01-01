Джордж Флойд

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Футбол
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
#Джордж Флойд
Футбол
Майка Ричардс – о расизме: «Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче»
#Майка Ричардс
Футбол
Игроки «Баварии» играют в повязках Black Lives Matter
#Бавария
Баскетбол
Майкл Джордан и его бренд пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством
#Майкл Джордан
Баскетбол
Леброн обругал квотербека НФЛ, который раскритиковал жест с коленом во время гимна США
#Леброн Джеймс
Бокс
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
#Флойд Мейвезер
Баскетбол
Тренеры НБА вошли в комитет по расовой несправедливости
#НБА
Хоккей
Мародеры ограбили магазин хоккейного «Чикаго». В США продолжаются беспорядки из-за убийства Флойда
#Джордж Флойд