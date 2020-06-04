Леброн обругал квотербека НФЛ, который раскритиковал жест с коленом во время гимна США

Квотербек Дрю Бриз сказал, что поддерживает борьбу против расизма, но никогда не поддержит неуважение к флагу США или стране в целом и вспоминает о своих дедушках, которые воевали во Второй мировой войне.

Леброн разозлился: «Ух ты! Это все еще удивляет на сегодня. Конечно, нет! То есть ты так и не понял, почему Каперник вставал на одно колено? Это вообще не имеет ничего общего с неуважением к нашим солдатам (мужчинам и женщинам), которые делают нашу страну свободной. Мой тесть был одним из них».