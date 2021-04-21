«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd

Это фото сделано на матче «Боруссии» и «Падерборна» 31 мая – одной из первых игр в европейском футболе после убийства Джорджа Флойда, где футболисты провели акцию солидарности. Игроки Джейдон Санчо и Ашраф Хакими показали одинаковые футболки с надписью Justice for George Floyd («Правосудие для Джорджа Флойда»).

Клуб сделал это, потому что в США состоялся суд присяжных по делу об обвинении бывшего полицейского Дерека Шовина, который душил коленом лежащего Флойда при задержании. Присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам обвинения, включая непредумышленное убийство второй степени. Через несколько недель суд вынесет приговор.