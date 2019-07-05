Лос-Анджелес Гэлакси

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Футбол
Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного
#Златан Ибрагимович
Футбол
Ибрагимович сделал три шедевральных касания и забил супергол через себя в падении
#Златан Ибрагимович
Футбол
16-летний игрок отдал голевой пас в МЛС. Ибрагимович забил победный гол
#МЛС