Ди Си Юнайтед

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Футбол
Руни опять удалили в МЛС. Теперь он ударил соперника рукой в лицо
#Уэйн Руни
Футбол
Руни оформил первый хет-трик в МЛС
#МЛС