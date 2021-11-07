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Футбол
«Астон Вилла» уволила тренера Дина Смита. Тот работал в клубе с 2018-го
#Дин Смит
07 ноября 2021, 16:50
Футбол
«Слышал от коллег: «Я горжусь тобой». Английский судья совершил каминг-аут
#мир
11 октября 2021, 17:27
Футбол
«Брентфорд» вышел в АПЛ
#Брентфорд
29 мая 2021, 18:54
Футбол
«Уотфорд» вернулся в АПЛ. Год назад он вылетел в Чемпионшип
#Уотфорд
24 апреля 2021, 19:04
Футбол
«Норвич» вернулся в АПЛ спустя год после вылета
#Норвич
17 апреля 2021, 18:10
Футбол
В Англии из-за похорон принца Филиппа перенесли больше 30 футбольных матчей в четырех дивизионах
#Англия
12 апреля 2021, 18:36
Футбол
«Дерби» сделал Руни постоянным главным тренером. Он завершил карьеру игрока
#Уэйн Руни
15 января 2021, 16:59
Футбол
Схвативший соперника за гениталии игрок из Чемпионшипа дисквалифицирован на три игры
#Чемпионшип
27 ноября 2020, 20:02
Футбол
«Фулхэм» вернулся в АПЛ спустя год после вылета
#Фулхэм
05 августа 2020, 01:53
Футбол
Бьелса не выигрывал чемпионаты 22 года, а вообще любые титулы – 16 лет
#Марсело Бьелса
24 июля 2020, 12:31
4
Футбол
«Вест Бромвич» вышел в АПЛ
#Вест Бромвич
23 июля 2020, 01:30
Футбол
«Лидс» стал победителем Чемпионшипа
#Лидс
18 июля 2020, 17:39
Футбол
Улица Лидса временно переименована в честь Марсело Бьелсы
#Марсело Бьелса
18 июля 2020, 16:52
Футбол
«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
#Лидс
17 июля 2020, 21:44
Футбол
«Уиган» накидал «Халлу» 8 голов. 7 из них – за тайм
#Чемпионшип
14 июля 2020, 23:42
Футбол
«Уикомб» впервые за 133 года вышел в Чемпионшип
#Уикомб
14 июля 2020, 12:51
Футбол
Главный тренер «Сток Сити» заболел коронавирусом, матч с «МЮ» – отменен
#Сток Сити
10 июня 2020, 00:16
Футбол
«Халл» сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
#Халл Сити
24 мая 2020, 19:36
Футбол
Двукратный чемпион Англии и защитник «Лидса» Хантер умер после заражения коронавирусом
#Лидс
17 апреля 2020, 13:45
Футбол
Голкипера «Лидса» забанили на 8 матчей за расизм. Он оскорбил соперника в сентябре, а получил дисквалификацию сейчас
#Кико Касилья
28 февраля 2020, 23:11
Футбол
Забыли про Руни? А он забил в Кубке Англии и в следующем раунде сыграет против «МЮ»
#Уэйн Руни
05 февраля 2020, 10:00
Футбол
В Чемпионшипе появился закон против шпионажа. Все из-за Бьелсы
#Лидс
08 июня 2019, 10:50
Футбол
Капитан «Астон Виллы» Грилиш вышел на матч в рваных бутсах. Они приносят ему удачу
#Джек Грилиш
28 мая 2019, 10:36
Футбол
«Астон Вилла» с Терри вышла в АПЛ. Она обыграла в финале Чемпионшипа «Дерби» Лэмпарда
#Чемпионшип
27 мая 2019, 18:50
Футбол
Бьелса пытался произнести «Ипсвич». Не смог
#Марсело Бьелса
30 апреля 2019, 13:15