В Чемпионшипе появился закон против шпионажа. Все из-за Бьелсы

Теперь в пункте 3.4 правил Чемпионшипа отдельно указано, что сотрудники клубов не имеют права следить за тренировкой соперника (неважно, специально или случайно) за 72 часа до матча.

До этого правила требовали лишь того, чтобы клубы «относились друг к другу добросовестно». Из-за расплывчатой формулировки в прошлом сезоне наказание для «Лидса», который тренирует Марсело Бьелса, вышло очень мягким: финансовый штраф в 200 тысяч фунтов. Напоминаем, что там произошло:

В январе на базе «Дерби Каунти» задержали человека: он был одет в черную одежду и наблюдал за тренировкой через бинокль. Через пару дней «Дерби» предстояло играть с «Лидсом» в чемпионате.

На пресс-конференции Марсело Бьелса признал, что это он отправил шпиона на базу соперника. «Неважно, законно это или нет. Я поступил неправильно. Беру ответственность на себя».

За нарушение пункта 3.4 с «Лидса» могли снять очки, но жесткое наказание не применили из-за того, что шпионство прямо не упомянуто в законе.

В следующем сезоне «Лидс» останется в Чемпионшипе. Команда заняла третье место, но в плей-офф за выход в АПЛ проиграла «Дерби Каунти».