Марсело Бьелса
Чемпионшип
Лидс
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Комментарии:
4
#Марсело Бьелса #Лидс #Чемпионшип

Бьелса не выигрывал чемпионаты 22 года, а вообще любые титулы – 16 лет

24 июля 2020, 12:31

В этом сезоне он разорвал Чемпионшип, взяв с «Лидсом» первое место. Совсем скоро мы увидим его в АПЛ.

В последний раз Бьелса выигрывал хоть что-то 16 лет назад – в 2004-м он взял серебро Кубка Америки и победил на Олимпийских играх со сборной Аргентины.

Чемпионаты Бьелса не выигрывал с 1998-го, когда победил с «Велес Сарсфилдом» в Аргентине.

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Комментарии (4)
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Роман Абрамов
24 июля 2020, 14:37

очень интересно почитать интервью, где бьелса объясняет, как это: считаться гением и при этом десятилетиями ничего не выигрывать

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гондомар
25 июля 2020, 01:02

капец ник

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Сэйв Этериджа
24 июля 2020, 23:15

Если его классически мучительная предсезонка предполагает участие в интервью, то перед стартом сезона пресс-служба наверняка об этом спросит :) Бьелса точно ответит круче меня, но предположу, что ему просто неинтересно работать с очевидными претендентами на титул. Очевидно же, что человек, которого Пеп из года в год называет своим кумиром, мог бы возглавить любой топ-клуб. Но Бьелса ведь потому и El Loco, что работе с мировыми звездами предпочитает закрывать команду на базе, открывать в ней людей вроде Бена Менди и в перспективе выстреливать в больших турнирах, как с Бильбао в 2012-м.


Кстати, 16 лет без трофеев – немного притянутая статистика. Начиная с 2004-го, Бьелса тренировал лишь около девяти лет (редакция зачем-то посчитала период «август-2004 – август-2007», когда у него была пауза).

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