Бьелса не выигрывал чемпионаты 22 года, а вообще любые титулы – 16 лет

В этом сезоне он разорвал Чемпионшип, взяв с «Лидсом» первое место. Совсем скоро мы увидим его в АПЛ.

В последний раз Бьелса выигрывал хоть что-то 16 лет назад – в 2004-м он взял серебро Кубка Америки и победил на Олимпийских играх со сборной Аргентины.

Чемпионаты Бьелса не выигрывал с 1998-го, когда победил с «Велес Сарсфилдом» в Аргентине.