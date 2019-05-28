Капитан «Астон Виллы» Грилиш вышел на матч в рваных бутсах. Они приносят ему удачу

Джек Грилиш – один из самых ярких футболистов Чемпионшипа. Например, мы писали, что свои голы он посвящает бабушке, а на толчок со стороны болельщика отвечает победным голом.

Вчера его команда вышла в АПЛ, а мы вместе с этим увидели очередную яркую историю о капитане «Астон Виллы». Смотрите видео ниже: