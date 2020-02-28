Кико Касилья
Чемпионшип
Футбол
Джонатан Леко
Лидс
Чарльтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кико Касилья #Футбол #Лидс #Чемпионшип #Джонатан Леко #Чарльтон

Голкипера «Лидса» забанили на 8 матчей за расизм. Он оскорбил соперника в сентябре, а получил дисквалификацию сейчас

28 февраля 2020, 23:11

В сентябре в матче голкипер «Лидса» Кико Касилья оскорбил Джонатана Леко «Чарльтона» на расовой почве. Итог – долгие месяцы разбирательств, привлечение специалиста, читающего слова по губам, бан Касильи на 8 матчей и штраф на 60 тысяч.

Касилья вылетает в важный момент и пропустит серьезную игру против «Фулхэма» (идет на 3 месте), который отстал от «Лидса» (занимает 2 строчку) всего на 5 очков. А Бьелсы остался один вратарь – 19-летний Иллан Меслиер. На его счету всего 1 матч за «Лидс» (и тот в Кубке Англии).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще сюжеты, связанные с Чемпионшипом:
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кико Касилья
#Футбол
#Лидс
#Чемпионшип
#Джонатан Леко
#Чарльтон