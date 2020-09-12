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Футбол
«Лидс» забил в АПЛ впервые за 5976 дней
#Лидс
Футбол
Голкипера «Лидса» забанили на 8 матчей за расизм. Он оскорбил соперника в сентябре, а получил дисквалификацию сейчас
#Кико Касилья
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