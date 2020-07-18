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Улица Лидса временно переименована в честь Марсело Бьелсы
18 июля 2020, 16:52
Улица получила название Marcelo Bielsa Way. Авторы идеи – руководство торгового центра Trinity Leeds. Его директор Мэддисон сказал:
«Это фантастический момент для города. Мы рады отметить возвращение «Лидса» в АПЛ.
Бьелса заслуживает похвал за то, как быстро он поменял ситуацию «Лидса». Мы рады переименовать улицу в его честь».
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