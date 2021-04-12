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#Англия #Футбол #АПЛ #Чемпионшип

В Англии из-за похорон принца Филиппа перенесли больше 30 футбольных матчей в четырех дивизионах

вчера, 18:36

сайт АПЛ

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля в 15:00 по местному времени. Поскольку это суббота, в Англии традиционно проходят футбольные матчи.

  • Чтобы игры не совпали по времени с похоронами, руководители лиг перенесли 33 матча. Изменения коснулись Премьер-лиги, Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги.
  • Когда пройдет большинство игр, пока неизвестно. В Премьер-лиге перенос коснулся только одного матча – между «Вулверхэмптоном» и «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет в тот же день, но начнется позже – в 20:15 по местному времени.

Принц Филипп умер 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В Великобритании объявлен общенациональный траур, который продлится до похорон. Во время матчей в Англии игроки носили черные повязки, а перед играми прошла минута молчания.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер АПЛ
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